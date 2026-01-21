Continental remplit ses objectifs annuels malgré la faiblesse de ContiTech, le titre baisse
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 12:36
Continental a atteint ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires de 19,7 milliards d'euros et une marge opérationnelle (EBIT) ajustée de 10,2%. Cette performance repose sur un quatrième trimestre plutôt solide, marqué par des ventes de 5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté de 1 milliard d'euros.
Le secteur des pneumatiques a été le principal moteur de cette rentabilité, enregistrant une marge trimestrielle de 14,3% et une marge annuelle de 13,6% grâce à un mix produit favorable.
À l'opposé, la branche ContiTech a pesé sur les comptes avec une marge qui s'est effondrée à 2% au dernier trimestre, portant le résultat annuel de la division à 4,9%, soit en dessous des prévisions de 6 à 7% initialement ciblées.
"Les bénéfices de ContiTech au quatrième trimestre n'ont pas répondu à nos attentes en raison d'un environnement de marché durablement faible", analyse Roland Welzbacher, directeur financier.
Malgré ce revers, le groupe confirme le lancement ce mois-ci du processus de vente structuré de ContiTech pour une finalisation en 2026. Roland Welzbacher a précisé que "le vif intérêt des acheteurs potentiels confirme la valeur et le potentiel de ContiTech", malgré des mesures de sauvegarde des résultats qui ne porteront leurs fruits qu'à partir de 2026.
Enfin, le flux de trésorerie disponible ajusté s'établit à près d'un milliard d'euros, dans le haut de la fourchette visée.
Le titre subit quelques dégagements après cette publication et recule de 1,6% à Francfort à mi-séance.
