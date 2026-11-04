Continental remet les gaz en Bourse, les analystes entre confiance et prudence

Continental retrouve les faveurs de la Bourse. Le titre gagne près de 6% (70,840 EUR) à Francfort après le relèvement de ses objectifs annuels. Les analystes saluent la solidité des marges et les perspectives de trésorerie, même si leurs avis divergent sur les perspectives de rentabilité.

Après trois mois de quasi-stabilité, l'action Continental repart de l'avant et affiche une hausse d'environ 16% sur six mois. Selon ses résultats du troisième trimestre, le résultat opérationnel ajusté atteint 514 millions d'euros, en progression de 6,7% sur un an et supérieur d'environ 7% aux attentes des analystes. La marge ressort à 14,9%, contre 13,9% attendu.

Le fabricant allemand de pneumatiques améliore ainsi sa rentabilité malgré un recul des ventes de 1,5% à périmètre et changes constants. Les pneus haut de gamme et les pneus hiver soutiennent ses bénéfices, souligne AlphaValue. UBS relève également que les prix et la composition des ventes compensent en partie la baisse des volumes. La performance bénéficie toutefois de remboursements de droits de douane légèrement supérieurs à dix millions d'euros. "Hors ces remboursements de droits de douane, le résultat est probablement conforme aux attentes", estime Jefferies.

Une meilleure perspective de trésorerie

Continental relève son objectif de marge opérationnelle ajustée pour 2026, désormais fixé entre 13,4% et 14%, contre 12% à 13,5% auparavant. Cette amélioration était toutefois largement anticipée par le marché, selon Jefferies.

La principale bonne surprise concerne la trésorerie. Le groupe allemand prévoit un flux de trésorerie disponible ajusté de 1 à 1,3 milliard d'euros, contre 700 millions à 1,1 milliard auparavant. "Les résultats sont conformes aux attentes, mais le relèvement de l'objectif de flux de trésorerie disponible est positif et le titre avait été faible à l'approche de la publication", résume Jefferies. Citi salue également ce relèvement dans un secteur automobile européen où les bonnes nouvelles restent rares. UBS y voit un signe favorable pour les actionnaires : la banque prévoit un dividende ordinaire représentant plus de 600 millions d'euros au total, en plus des quelque 2,5 milliards attendus de la cession de ContiTech. Elle reste à l'achat, avec un objectif de cours de 90 euros.

Continental devra néanmoins concrétiser cette amélioration. Au troisième trimestre, le flux de trésorerie disponible ajusté n'a atteint que 31 millions d'euros, contre 57 millions attendus. La direction explique cette faiblesse par une hausse saisonnière des besoins de financement de l'activité. Citi attend une nette accélération dans les prochains mois.

La suite divise les analystes

Les résultats restent contrastés selon les activités. Sur le continent américain, la marge résiste à 8,7% malgré une baisse des ventes. ContiTech demeure en difficulté puisque sa marge opérationnelle ajustée tombe à 4,4%, contre 8,5% un an auparavant, avant le traitement comptable lié à sa cession. Le calendrier de la vente reste néanmoins conforme aux attentes, selon UBS.

Pour la fin de l'année, UBS se montre confiant. La banque juge les attentes de rentabilité pour le quatrième trimestre trop prudentes au regard des performances des neuf premiers mois.

AlphaValue insiste davantage sur les risques liés aux coûts, qui pourraient aussi peser sur le bénéfice par action en 2027. Citi attend notamment des précisions sur le coût des matières premières fin 2026 et en 2027. Continental devra donc confirmer sa capacité à dégager davantage de trésorerie tout en préservant ses marges.