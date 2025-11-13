Continental réduit l'empreinte carbone de ses produits à base de PVC
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 17:25
Le nouveau PVC sera intégré à un large éventail d'applications industrielles, allant des tuyaux alimentaires aux revêtements intérieurs automobiles. Selon Christian Dohmen, responsable des achats caoutchouc et chimie de ContiTech, cette transition permettra de réduire d'environ 31,5% les émissions liées à la gamme PVC utilisée en 2024.
Certifié selon la norme internationale ISCC PLUS, le NEOVYN assure la traçabilité des matières premières renouvelables et recyclées. Continental entend étendre cette approche à d'autres matériaux, notamment les composés de caoutchouc, afin d'intégrer davantage de solutions à faible empreinte carbone dans sa production.
Valeurs associées
|64,040 EUR
|XETRA
|-0,99%
