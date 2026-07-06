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Continental recule après la cession de ContiTech
information fournie par AOF 06/07/2026 à 09:48

(Zonebourse.com) - Continental cède du terrain à Francfort (-1,62%, à 74,75 euros) après l'annonce, attendue, de la cession de ContiTech. Vendredi, l'action avait progressé de 1,55%, à la suite de rumeurs sur cette vente, et avait enchaîné une quatrième hausse consécutive, portant le gain sur la période à 7,32%.

Le groupe allemand a donc cédé ContiTech à une filiale de Lone Star Funds pour un montant de 4 milliards d'euros. La transaction comprend également des compléments de prix liés à la performance pouvant atteindre 250 millions d'euros au cours des années suivantes. La vente de ses activités industrielles constitue la dernière étape du recentrage de Continental. Une fois l'opération finalisée, la société cotée au DAX deviendra, pour la première fois de son histoire, un fabricant de pneus pur.

Avec cette opération, Continental table sur une entrée de trésorerie d'environ 3,1 milliards d'euros, et environ 2,5 milliards devraient être alloués au versement d'un dividende exceptionnel ou à une combinaison de dividende exceptionnel et de rachats d'actions.

ContiTech est l'un des leaders mondiaux de la spécialisation industrielle et emploie environ 22 000 personnes à travers le monde. Au cours de l'exercice 2025, ContiTech a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4,4 milliards d'euros, le secteur industriel représentant environ 80 % de ses ventes. En tant que fournisseur mondial de produits et systèmes en caoutchouc et thermoplastiques, ContiTech possède un savoir-faire approfondi en matière de matériaux et de technologie. Son portefeuille s'étend des systèmes de convoyage et de transmission aux solutions de gestion des fluides, en passant par les applications d'amortissement et de traitement de surface.

Les analystes réagissent

Pour Oddo BHF, la valorisation de ContiTech est conforme aux attentes et globalement cohérente avec le profil de l'activité. La finalisation de l'opération est attendue d'ici fin 2026.

Les analystes en ont profité pour ajuster leur modèle et revoir leur objectif de cours de 68 à 76 euros, afin de prendre en compte cette opération. Leur recommandation reste à neutre sur le titre, en estimant que la transaction est bien reflétée dans le cours de bourse.

Selon leurs calculs, un retour de 100% via un dividende exceptionnel représenterait 12,50 euros par action.

Chez DZ Bank, les analystes estiment que le prix de 4 milliards d'euros est supérieur à leurs attentes (3,6 milliards d'euros). Ils pensent également que cette cession devrait avoir un impact positif sur le sentiment des investisseurs vis-à-vis de Continental. La recommandation reste à l'achat, avec une cible de 79 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/07/2026 à 09:48:00.

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