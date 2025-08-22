Continental reçoit le prix de la durabilité de Kalmar information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 10:05









(Zonebourse.com) - Continental annonce avoir obtenu le 'Sustainability Award 2025' de Kalmar, fabricant d'équipements lourds pour ports et terminaux. Cette distinction, remise lors du Supplier Day de Szczecin en mai 2025, récompense sa performance en matière de responsabilité environnementale et de transparence dans la chaîne d'approvisionnement.



L'évaluation de Kalmar reposait sur un score indépendant intégrant engagement des fournisseurs, données de durabilité, conformité sur les substances dangereuses et respect des codes de conduite. Continental a obtenu le meilleur résultat.



Fournisseur premium de Kalmar pour les pneus V.ply destinés aux engins portuaires, le groupe propose aussi des solutions radiales robustes et économes en ressources. Selon Christian Berner, directeur grands comptes mondiaux, 'ce prix témoigne de notre engagement commun en faveur de la durabilité et de la responsabilité sur le cycle de vie'.



La stratégie de Continental s'étend à tout le cycle de vie du pneu, de l'approvisionnement en matières premières au recyclage, et s'appuie sur des innovations comme ContiConnect pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone.





Valeurs associées CONTINENTAL 75,3600 EUR XETRA +0,03%