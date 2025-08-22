Continental reçoit le prix de la durabilité de Kalmar
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 10:05
L'évaluation de Kalmar reposait sur un score indépendant intégrant engagement des fournisseurs, données de durabilité, conformité sur les substances dangereuses et respect des codes de conduite. Continental a obtenu le meilleur résultat.
Fournisseur premium de Kalmar pour les pneus V.ply destinés aux engins portuaires, le groupe propose aussi des solutions radiales robustes et économes en ressources. Selon Christian Berner, directeur grands comptes mondiaux, 'ce prix témoigne de notre engagement commun en faveur de la durabilité et de la responsabilité sur le cycle de vie'.
La stratégie de Continental s'étend à tout le cycle de vie du pneu, de l'approvisionnement en matières premières au recyclage, et s'appuie sur des innovations comme ContiConnect pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone.
Valeurs associées
|75,3600 EUR
|XETRA
|+0,03%
A lire aussi
-
Des images diffusées vendredi par les médias d'Etat nord-coréens ont montré Kim Jong Un agenouillé devant les portraits de soldats morts au combat pour la Russie contre l'Ukraine, et embrassant un survivant du conflit. Lors d'une cérémonie qui est tenue au siège ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Alstom a annoncé jeudi soir la signature d'un contrat de services ferroviaires de 75 millions de livres (environ 90 millions d'euros) sur huit ans avec Great Western Railway (GWR) en vue remettre en service de 26 trains destinés à circuler dans ... Lire la suite
-
Le groupe français Air Liquide a annoncé vendredi un accord en vue d’acquérir DIG Airgas, "acteur majeur" du secteur des gaz industriels en Corée du Sud, pour 2,85 milliards d’euros. Cette opération "positionne Air Liquide sur un marché en forte croissance" et ... Lire la suite
-
Pour certains voyageurs, les turbulences aériennes sont un mauvais moment à passer. Mais dans un monde qui se réchauffe sous l'effet du changement climatique, la fréquence de ces dernières devrait augmenter, selon plusieurs experts. Selon des données officielles, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer