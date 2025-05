Continental publie des résultats encourageants

(AOF) - Continental a réalisé un bon début d’année avec un bénéfice net de 68 millions d’euros, au premier trimestre, contre une perte de 53 millions d’euros un an plus tôt. Parallèlement, le résultat d’exploitation s’est élevé à 639 millions d’euros, loin de 201 millions d’euros du premier trimestre 2024. Enfin, le chiffre d’affaires de l’équipementier automobile n’a reculé que de 0,8 %, à 9,709 milliards d’euros. Avec la scission en deux entités qui se profile, le groupe a présenté des objectifs séparés.

Pour les activités poursuivies (Pneus et ContiTech), Continental table sur des revenus annuels compris entre 19,5 et 21 milliards d'euros et une marge d'Ebit ajustée comprise 10,5 et 11,5 %. Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'entité Pneus devrait être de 13,5 à 14,5 milliards d'euros, et de 6,3 à 6,8 milliards d'euros pour ContiTech. Ces perspectives, inchangées par rapport aux précédentes, ne tiennent pas compte de l'impact potentiel d'éventuelles restrictions commerciales futures.

Pour les activités scindées, le pôle Automobile, les revenus annuels sont estimés entre 18 et 20 milliards d'euros.

