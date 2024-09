Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: projet de centre logistique à Dallas information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé jeudi qu'il prévoyait de construire un centre de distribution de ses pneumatiques dans la région de Dallas-Fort-Worth (Texas).



La construction du site, qui affichera une superficie de près de 70.000 m2 susceptible d'être portée à plus de 115.000 m2, doit débuter ce mois-ci en vue d'un début des opérations courant 2026.



Sa capacité de stockage devrait dépasser 800.000 pneus.



L'équipementier automobile allemand disposait jusqu'ici de sept centres de distribution aux Etats-Unis, mais celui de Dallas sera le premier qu'il détiendra en propre.



Le centre sera équipé des dernières technologies d'automatisation ainsi que de panneaux solaires.





Valeurs associées CONTINENTAL 55,66 EUR XETRA +0,91%