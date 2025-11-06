Continental-Perte nette au T3 après la cession d'Aumovio

Continental CONG.DE a annoncé jeudi une perte nette au troisième trimestre en raison de coûts exceptionnels de 1,1 milliard d'euros liés à la restructuration, alors que l'équipementier automobile allemand se sépare de ses activités pour devenir une entreprise spécialisée dans les pneus.

Continental a enregistré une perte nette de 756 millions d'euros, contre un bénéfice de 486 millions d'euros un an plus tôt, en raison des effets spéciaux hors trésorerie résultant de la scission de sa division Aumovio AMV0n.DE et de la vente prévue de son activité OESL.

Selon le groupe, ces effets "ont éclipsé la performance opérationnelle par ailleurs solide tant au niveau de l'Ebit que du résultat net du groupe".

Le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 15% en glissement annuel pour atteindre 565 millions d'euros entre juillet et septembre, dépassant les 468,5 millions d'euros prévus par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.

Le chiffre d’affaires, à 5 milliards d’euros, et la marge d’exploitation ajustée, à 11,4%, ont également dépassé les prévisions, une combinaison favorable de prix ayant compensé la baisse des volumes et des tarifs.

"Dans un environnement de marché difficile, nous continuons à travailler avec rigueur, tant sur le plan opérationnel que stratégique, pour achever notre réorganisation l'année prochaine", a déclaré le président du directoire Nikolai Setzer.

(Rédigé par Rachel More, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)