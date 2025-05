Continental: partenariat de long terme avec Tadej Pogačar information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Continental annonce un partenariat de long terme avec Tadej Pogačar, champion cycliste à plusieurs reprises sur le Tour de France.



Fondée sur des valeurs communes — performance, sécurité et respect mutuel entre usagers de la route — cette collaboration vise à promouvoir la compréhension entre automobilistes et cyclistes.



Continental est déjà fortement impliquée dans le cyclisme, notamment en tant que partenaire du Tour de France et du Giro.



Pogačar, vainqueur du Giro, du Tour de France et des Mondiaux 2024, s'engage également dans le développement de jeunes talents à travers sa fondation et son équipe 'Pogi Team'.





