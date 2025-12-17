 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Continental nomme un nouveau PDG
information fournie par AOF 17/12/2025 à 15:05

(AOF) - Continental a annoncé que Nikolai Setzer quittera le directoire du groupe d’un commun accord le 31 décembre prochain. Parallèlement, le conseil de surveillance a nommé à l’unanimité Christian Kötz au poste de président-directeur général à compter du 1er janvier 2026.

Pour Wolfgang Reitzle, président du conseil de surveillance de Continental : " Nikolai Setzer a joué un rôle déterminant dans le façonnement de Continental, en réorganisant la structure et en ouvrant la voie à trois entités fortes et indépendantes. Pour cela, il a les remerciements de l'ensemble du conseil de surveillance ainsi que ma gratitude personnelle. Avec ce passage de témoin, nous regroupons en une seule fonction la responsabilité de l'activité pneumatiques, le recentrage et les missions restantes des fonctions centrales du groupe. Christian Kötz est l'un des dirigeants les plus respectés de l'industrie mondiale du pneu. Nous sommes convaincus qu'il est le bon choix pour mener l'entreprise avec succès vers l'avenir. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

CONTINENTAL
66,1200 EUR XETRA -0,60%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank