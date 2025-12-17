Continental nomme un nouveau PDG

(AOF) - Continental a annoncé que Nikolai Setzer quittera le directoire du groupe d’un commun accord le 31 décembre prochain. Parallèlement, le conseil de surveillance a nommé à l’unanimité Christian Kötz au poste de président-directeur général à compter du 1er janvier 2026.

Pour Wolfgang Reitzle, président du conseil de surveillance de Continental : " Nikolai Setzer a joué un rôle déterminant dans le façonnement de Continental, en réorganisant la structure et en ouvrant la voie à trois entités fortes et indépendantes. Pour cela, il a les remerciements de l'ensemble du conseil de surveillance ainsi que ma gratitude personnelle. Avec ce passage de témoin, nous regroupons en une seule fonction la responsabilité de l'activité pneumatiques, le recentrage et les missions restantes des fonctions centrales du groupe. Christian Kötz est l'un des dirigeants les plus respectés de l'industrie mondiale du pneu. Nous sommes convaincus qu'il est le bon choix pour mener l'entreprise avec succès vers l'avenir. "

