Continental met en garde contre un nouveau coup dur lié aux droits de douane américains si la dernière hausse touche les pneus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Continental CONG.DE s'attend à une perte de l'ordre de “plusieurs dizaines de millions d'euros” si les droits de douane américains plus élevés récemment annoncés par le président Donald Trump s'appliquaient aux pneus, a déclaré mercredi son directeur financier.

Les équipementiers automobiles européens sont confrontés à une nouvelle pression depuis que Trump a annoncé la semaine dernière une hausse des droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, les portant à 25 % au lieu des 15 % initialement convenus, au motif que l'Union n'avait pas respecté son accord commercial avec Washington.

Le directeur financier de Continental, Roland Welzbacher, a déclaré à Reuters que ces nouveaux droits de douane n'étaient pas pris en compte dans les prévisions de la société et que celle-ci attendait encore des précisions avant de prendre d'autres mesures.

Il a ajouté que la charge supplémentaire attendue “nous obligerait à réfléchir à nouveau à des mesures pour compenser ce coût, comme nous l’avons fait l’année dernière. Nous devons donc nous concentrer sur les économies de coûts, et bien sûr, nous devons également réfléchir à des mesures commerciales”.