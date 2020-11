Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: Les coûts de restructuration devraient peser au quatrième trimestre Reuters • 11/11/2020 à 09:14









CONTINENTAL: LES COÛTS DE RESTRUCTURATION DEVRAIENT PESER AU QUATRIÈME TRIMESTRE FRANCFORT (Reuters) - Continental perd mercredi près de 2% à la Bourse de Francfort après avoir annoncé que des coûts de restructuration supplémentaires pèseraient sur ses résultats du quatrième trimestre. Les charges en question, qui sont liées à un plan de transformation à horizon 2029 et dont le montant n'a pas été précisé, auront un impact sur le bénéfice au T4, a fait savoir l'équipementier automobile allemand dans un communiqué. Le groupe a publié de nouvelles perspectives et vise désormais, pour l'ensemble de l'année 2020, un chiffre d'affaires consolidé proche de 37,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle ajustée d'environ 3%. Continental, dont l'activité est touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, a vu son chiffre d'affaires au T3 baisser à 10,3 milliards d'euros contre 11,1 milliards d'euros un an plus tôt. L'Ebit ajusté a en revanche progressé, à 832 millions euros contre 612 millions d'euros sur la même période il y a un an. (Edward Taylor, version française Juliette Portala, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -0.93%