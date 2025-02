Continental: le pneu SportContact 7 distingué lors de tests information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Continental annonce que son pneu SportContact 7 a obtenu les meilleures notes lors du dernier test de 'pneus été' réalisé par les clubs automobiles ADAC (Allemagne), ÖAMTC (Autriche) et TCS (Suisse).



Ce pneu s'est distingué avec une enregistré la meilleure distance de freinage sur sol mouillé (28,4 m à 80 km/h) et sur sec (35,2 m à 100 km/h). Il a également obtenu la meilleure note en durabilité grâce à son faible taux d'usure et son efficacité énergétique.



Il a été évalué sur un VW Golf parmi 18 modèles de taille 225/40 R 18, recevant la mention 'bon' (1,8) d'ADAC et ÖAMTC et 'hautement recommandé' (74 %) du TCS.



Destiné aux véhicules sportifs thermiques et électriques, il est homologué pour plusieurs modèles comme la Porsche Panamera, le BRABUS ROCKET GTS et la BMW Série 5 et i5, avec des dimensions allant de 18 à 24 pouces.





