Continental investit 85 MUSD dans son usine de Mount Pleasant (Iowa)
L'extension devrait créer environ 50 emplois qualifiés. Soutenue par le programme High-Quality Jobs de l'Iowa Economic Development Authority, cette initiative confirme l'engagement du groupe Continental envers les marchés nord-américains.
Selon Philip Nelles, CEO de ContiTech, cet investissement illustre la volonté de 'stimuler l'innovation et la compétitivité tout en soutenant le développement économique local'.
Les travaux débuteront au 2? trimestre 2026.
