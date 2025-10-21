 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 249,80
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Continental investit 85 MUSD dans son usine de Mount Pleasant (Iowa)
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 12:50

Continental fait savoir que sa division ContiTech investit plus de 85 millions de dollars pour agrandir son site de Mount Pleasant (Iowa), spécialisé dans la fabrication de tuyaux et courroies. Ce projet comprend la construction d'un centre de mélange de pointe intégrant production, entrepôt et bureaux, destiné à renforcer la compétitivité industrielle et la capacité de réponse à la demande croissante.

L'extension devrait créer environ 50 emplois qualifiés. Soutenue par le programme High-Quality Jobs de l'Iowa Economic Development Authority, cette initiative confirme l'engagement du groupe Continental envers les marchés nord-américains.

Selon Philip Nelles, CEO de ContiTech, cet investissement illustre la volonté de 'stimuler l'innovation et la compétitivité tout en soutenant le développement économique local'.

Les travaux débuteront au 2? trimestre 2026.

Valeurs associées

CONTINENTAL
61,960 EUR XETRA -0,45%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank