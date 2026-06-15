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Continental développe un nouveau pneu pour l'électrique chez Renault
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 12:01

Continental a annoncé lundi avoir mis au point un pneu à haute efficacité énergétique spécifiquement développé pour le groupe Renault, une innovation devant permettre d'accroître l'autonomie des véhicules électriques conçus par le constructeur français.

Fruit d'un partenariat stratégique avec les équipes d'innovation du groupe automobile, ce pneumatique affiche une résistance au roulement jusqu'à 35% inférieure au seuil requis pour obtenir la note maximale "A" dans le cadre du système d'étiquetage des pneus de l'Union européenne.

Pour un véhicule électrique disposant d'une autonomie de 500 kilomètres, ce gain d'efficacité se traduit par environ 30 kilomètres de portée supplémentaire par charge, soit l'équivalent de la distance séparant Paris de Versailles.

Dans un communiqué, le manufacturier basé à Hanovre a précisé s'être appuyé sur son modèle de série existant, l'EcoContact 7, qui a été adapté plus particulièrement aux exigences techniques de Renault afin d'optimiser l'efficacité énergétique de ses véhicules.

Conti rappelle que la réduction de la résistance au roulement constitue depuis plusieurs années l'un des axes majeurs de ses efforts en matière de recherche. Selon l'équipementier, ce facteur représente environ 20% à 30% de la consommation énergétique d'un véhicule, quel que soit son type de motorisation.

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