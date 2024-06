Consultim Asset Management réorganise sa direction

Consultim AM (CAM) confirme l’arrivée d’Edouard Guyot et de Louis Martial en tant que directeur général et directeur général adjoint respectivement. Le premier remplace Thibault Garçonnat qui avait annoncé son départ la semaine dernière via LinkedIn pour lancer Orova, spécialisé dans les toitures et ombrières solaires.

Edouard Guyot a pris ses fonctions le 18 mars dernier. Il a collaboré avec Foncières & Territoires, AMDG, CBRE, Adyal et E&Y. Son expertise en évaluation et en asset management pourrait renforcer le positionnement de CAM sur le marché des SCPI.

Louis Martial a quant à lui rejoint la structure le 2 janvier en tant que directeur général adjoint. Après des débuts chez Mazars comme auditeur financier, il a occupé différents postes chez Inovalis et Victoires Haussmann SGP, pour se spécialiser dans la gestion de fonds immobiliers diversifiés, notamment dans les segments logistiques et résidentiels en France.

Consultim AM, créée en mai 2020, est une filiale de Consultim Groupe. Elle gère la SCPI Optimale.

L'Agefi