« Construisez-la à Mar-a-Lago ! » La fonderie d'aluminium de Trump bouleverse la course au poste de gouverneur de l'Oklahoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le second tour des primaires républicaines de l'Oklahoma est prévu le 25 août

* La fonderie proposée deviendrait la plus grande source d'aluminium de l'hémisphère occidental

* Le candidat soutenu par Trump appuie le projet, affirmant qu'il créera des emplois

* Son rival s'engage à y mettre un terme et se fait l'écho des préoccupations environnementales des éleveurs

par Ernest Scheyder

L’initiative du président américain Donald Trump visant à construire la plus grande fonderie d’aluminium de l’hémisphère occidental dans la campagne de l’Oklahoma a divisé les électeurs républicains de l’État et est devenue un enjeu majeur dans la course très disputée pour le poste de gouverneur.

Les deux républicains qui s’affronteront pour l’investiture de leur parti le 25 août ont adopté des positions opposées, soulignant la volonté de certains conservateurs de s’opposer à Trump et d’utiliser les projets industriels comme levier de campagne. « Je ne laisserai pas cette fonderie se construire », a déclaré Gentner Drummond, procureur général de l’État, lors d’un débat entre candidats le mois dernier aux côtés de son adversaire, l’ancien sénateur de l’État Mike Mazzei. « Nous devons protéger les terres agricoles. » Ce projet de fonderie de 4 milliards de dollars serait le premier aux États-Unis depuis 1980, mais il suscite une certaine opposition au sein de la communauté où il doit être construit.

Ce sujet est devenu un enjeu majeur de la campagne en mai, après que Donald Trump a apporté son soutien à Mike Mazzei pour la primaire au poste de gouverneur du 16 juin. Mike Mazzei s’était opposé à la fonderie jusqu’au jour où Donald Trump l’a soutenu. Quelques jours plus tard, Drummond a intenté une action en justice en tant que procureur général afin d’empêcher Emirates Global Aluminium et Century Aluminum CENX.O de construire la fonderie, une initiative que les opposants ont qualifiée de tentative d’utiliser le projet comme levier électoral.

La stratégie a fonctionné. Aucun des deux candidats n’a obtenu 50 % des voix au premier tour, ce qui a entraîné un second tour le 25 août. Le vainqueur a de fortes chances de remporter l’élection générale de novembre dans cet État profondément républicain, où près des deux tiers des électeurs ont soutenu Trump lors de chacune des trois dernières élections présidentielles et où aucun démocrate n’a remporté le poste de gouverneur depuis 20 ans.

Parmi les deux sondages réalisés en vue du second tour, l’un donne Drummond en tête et l’autre Mazzei en tête.

« La politique est sans aucun doute à l’origine de la décision de Drummond », a déclaré Seth McKee, professeur de sciences politiques à l’université d’État de l’Oklahoma. « S’il présente les choses sous le bon angle, il pourrait remporter la course au poste de gouverneur grâce à cette question. »

LA PRESSION DE TRUMP POUR PLUS D’ALUMINIUM

La fonderie proposée devrait être implantée à Inola — à environ 30 miles (48 km) à l’est de Tulsa, la deuxième plus grande ville de l’État — et produirait 750.000 tonnes métriques d’aluminium par an.

La demande croissante d’aluminium et les droits de douane de 50 % imposés par Trump sur ce métal ont contribué à relancer la production aux États-Unis. Ce projet, qui a bénéficié d’une subvention de 500 millions de dollars du ministère américain de l’Énergie, est au cœur des plans de Trump visant à stimuler la production minière américaine. Environ la moitié de l’aluminium utilisé aux États-Unis est importée, en grande partie du Canada . Magnitude 7 Metals, par exemple, rouvre une fonderie datant des années 1970 dans le Missouri après l’avoir fermée en 2024. Cette fonderie avait toutefois été classée comme le plus grand pollueur du pays en 2019 .

Trump a déclaré en juin sur sa plateforme Truth Social que Drummond « veut faire échouer » un projet qui serait l’un des meilleurs jamais conçus « ou construits dans le grand État de l’Oklahoma ». Dans une interview accordée à Reuters, Drummond a déclaré qu’il restait le « plus grand allié de Trump en Oklahoma », mais qu’il était critiqué par le président « pour avoir fait mon travail » afin de protéger l’environnement de l’État.

« Cela est devenu un enjeu majeur lorsque Trump a décidé que quiconque changerait de camp obtiendrait son soutien et son aval », a déclaré Drummond à Reuters. « Mazzei était bien trop ravi de trahir l’Oklahoma. » Mazzei, qui dirige une société de gestion de patrimoine à Tulsa, a déclaré dans un communiqué qu’il était « fier de se ranger aux côtés du président Trump et de soutenir un projet dont celui-ci a clairement affirmé qu’il s’agissait d’un impératif de sécurité nationale ». L’équipe de campagne de Mazzei a refusé plusieurs demandes d’interview.

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Drummond, dont la famille exploite un ranch d’élevage bovin, craint que la fonderie n’émette des polluants atmosphériques et aquatiques. Il a qualifié les propriétaires d’EGA, des fonds souverains liés au gouvernement des Émirats arabes unis, de « monarchie étrangère islamique ».

L’agriculture contribue bien moins au produit intérieur brut de l’État que l’industrie lourde, mais les éleveurs constituent toujours un bloc électoral clé dans un État où ces deux secteurs coexistent depuis des décennies.

Todd Morgan, électeur républicain et ancien négociant en pétrole à la retraite, a déclaré qu’il voyait les avantages économiques potentiels de la fonderie, mais qu’il s’inquiétait de son impact sur l’environnement et sur les tarifs de l’électricité, qui comptent parmi les plus bas du pays.

« Je suis clairement indécis, en attendant des réponses à ces questions », a déclaré Morgan, qui vit à environ 20 miles de la fonderie proposée. Le gouverneur Kevin Stitt, dont le mandat arrive à terme et qui a apporté son soutien à Mazzei, s’est efforcé de faire de l’État le centre névralgique de l’expansion du secteur des minéraux critiques aux États-Unis.

« Il est très regrettable que le procureur général de l’État recoure littéralement à des tactiques alarmistes pour tenter de semer la confusion et d’en faire un sujet de controverse, simplement parce qu’il n’a pas obtenu le soutien de Trump », a déclaré Stitt à Reuters. Century et EGA ont déclaré qu’elles s’engageaient à « respecter les normes les plus strictes en matière de performance environnementale » et à se conformer aux normes réglementaires, un porte-parole ajoutant qu’elles travailleraient avec le candidat qui remporterait l’élection.

INQUIÉTUDES LIÉES À LA POLLUTION PAR LE FOIN

Le projet de fonderie a touché une corde sensible à Inola, une communauté rurale d’environ 2 000 habitants qui se présente comme la « capitale mondiale du foin ».

Le conseil municipal a imposé un moratoire sur les autorisations de construction d’une nouvelle fonderie jusqu’à fin septembre, craignant que les émissions ne nuisent au bétail.

Le ministère de l’Énergie a également incité les électeurs à soutenir le projet.

« Avoir une fonderie dans sa commune, c’est garantir des emplois stables et importants qui ne seront jamais remplacés par l’IA », a déclaré à Reuters Audrey Robertson, secrétaire d’État adjointe à l’Énergie.

Mme Robertson s’est rendue à Inola pour une réunion du conseil municipal en juin, mais elle a été chahutée par des participants qui avaient d’autres idées quant à l’emplacement de la fonderie.

« Construisez-la à Mar-a-Lago! », ont-ils crié, faisant référence au club de golf privé de Donald Trump en Floride.