Construction de deux sous-stations électriques offshore pour RWE
RWE annonce la réussite des phases de conception, de construction et d'intégration de deux sous-stations électriques offshore au chantier naval des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire.

Ces sous-stations deviendront le coeur opérationnel de la phase A du projet éolien offshore Nordseecluster.

Chaque surface mesure environ 40 mètres de long et 22 mètres de haut. Le premier étage pèse environ 1 800 tonnes, tandis que le second atteint environ 2 500 tonnes.

Les deux grandes structures quitteront Saint-Nazaire d'ici la fin du mois. Les unités seront transportées par barge jusqu'à leur site d'installation en mer du Nord, à environ 50 kilomètres au nord de l'île allemande de Juist, lors d'un voyage d'environ huit jours. Les fondations des deux sous-stations ont déjà été installées.

Tobias Keitel, directeur technique chez RWE Offshore Wind : " Avec les fondations déjà en place, tout est prêt pour le prochain " mariage en mer " - le moment où les façades supérieures seront posées avec succès sur les fondations. Avec ce cluster de 1,6 gigawatt, RWE élargit considérablement son portefeuille d'éoliennes offshore et contribue à fournir un système énergétique fiable, propre et abordable. "

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com.

