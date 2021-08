Construction-concessions : le secteur redresse la tête

Si le BTP a retrouvé son dynamisme d'avant crise, les concessions souffrent encore. (© Javier/Leiva/J. Menjoulet/Flickr)

La croissance est de retour pour les majors françaises du BTP. Les titres Bouygues et Eiffage ont grimpé de plus de 1% jeudi en réaction à la publication des comptes semestriels des deux groupes, attestant d'une remontée de leur profitabilité. Découvrez nos conseils sur ces deux titres ainsi que sur Vinci et Getlink.

Les titres des majors du BTP français sont tous en hausse depuis le début de l'année (+12% pour Vinci, +10% pour Eiffage, +8% pour Bouygues) mais ils font nettement moins bien que le CAC 40 qui s'envole de 20% sur la période.

Le secteur redevient bénéficiaire

Au premier semestre, le résultat net de Vinci est repassé dans le vert, à 682 millions d'euros, après une perte de 294 millions au 30 juin 2020. C'est toutefois un niveau très inférieur à celui du premier semestre 2019 : 1,35 milliard d'euros.

Même tendance chez Eiffage, avec un profit net de 260 millions à mi-exercice, contre -8 millions au 30 juin 2020, et 290 millions il y a deux ans.

De son côté, Bouygues a dévoilé un bénéfice net semestriel de 408 millions d'euros, en forte hausse en comparaison des premiers semestres 2020 et 2019, qui s'établissaient à respectivement -244 et 225 millions. Une performance qui s'explique par une contribution exceptionnelle d'Alstom de 219 millions d'euros. Bouygues ne détient plus qu'une participation résiduelle de 0,16% dans le fabricant de TGV.

Le BTP se porte bien

Les métiers traditionnels du BTP (par opposition aux concessions) ont déjà effacé les effets de la crise. Chez Eiffage, la marge opérationnelle courante des «Travaux» (construction, infrastructures, énergie) est ressortie à 1,7% au