Constellium signe un contrat de fourniture à Airbus de produits en aluminium Reuters • 03/06/2020 à 08:09









3 juin (Reuters) - * CONSTELLIUM ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC AIRBUS POUR LES 10 PROCHAINES ANNÉES POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS EN ALUMINIUM À TOUS LES PROGRAMMES D'AIRBUS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.36%