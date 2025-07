Constellium: projet d'aluminium intelligent bouclé en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 17:02









(Zonebourse.com) -













Constellium a annoncé mardi avoir finalisé son dernier projet en date conduit avec Arena2036, un campus de recherche allemand spécialisé dans la mobilité et les technologies du futur.



La plateforme, baptisée 'FlexCAR', visait à imaginer un avenir où tous les grands systèmes d'un véhicule - du motopropulseur au stockage d'énergie en passant par la cabine intérieure - pourraient être configurés ou mis à jour avec simplicité.



Constellium indique avoir travaillé pendant cinq ans, dans le cadre de ce programme public, aux côtés de partenaires tels que Mercedes-Benz, Siemens, Bosch et le Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) pour mener le projet à son terme.



Afin de garantir que l'ossature de cette architecture ouverte réponde aux plus hauts standards de sécurité et de performance, Constellium explique avoir mis au point un concept de bas de caisse modulaire reposant sur des profilés extrudés en aluminium à haute résistance, intégrant une part significative de matière recyclée.



Conçu pour accueillir plusieurs types de chaînes de traction, notamment batteries électriques et piles à combustible hydrogène, ce composant offre de meilleures performances en cas de choc, une flexibilité accrue de conception et une empreinte carbone réduite sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule.



L'an dernier, Constellium avait déjà collaboré avec Arena2036 afin de concevoir un jumeau numérique d'un composant en aluminium permettant d'assurer le suivi de ses performances tout au long de son cycle de vue, depuis la conception et la production jusqu'à l'utilisation sur route.



Dans le cadre de ce même projet, le groupe industriel a également imaginé un boîtier aluminium 'intelligent' intégrant des capteurs destinés à collecter des données de crash et d'exploitation sur un véhicule d'essai Mercedes-Benz, une approche censée favoriser la maintenance prédictive, accélérer les cycles de développement et ouvrir la voie à la fabrication connectée et pilotée par les données.



















Valeurs associées CONSTELLIUM 13,785 USD NYSE -1,54%