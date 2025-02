Constellium: les objectifs de long terme rassurent le marché information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - Constellium a fait état jeudi d'une perte nette au titre de son quatrième trimestre, mais la présentation d'objectifs à long terme ambitieux entraînait une forte hausse de son titre à Wall Street.



Le producteur d'aluminium a déclaré ce matin qu'il prévoyait de générer un Ebitda ajusté de 900 millions de dollars à horizon 2028, pour un flux de trésorerie disponible de 300 millions de dollars.



A titre de comparaison, le groupe a dégagé un Ebitda ajusté de 623 millions de dollars en 2024, tandis que son flux de trésorerie disponible est ressorti négatif à hauteur de 100 millions de dollars.



Pour 2025, son directeur général Jean-Marc Germain a déclaré s'attendre à ce que les conditions économiques restent difficiles en début d'année, tout en s'attendant à ce que l'aluminium produits aux USA devienne plus compétitif en comparaison des produits étrangers avec les nouveaux droits de douane promis par Donald Trump.



Constellium indique tabler pour cette année sur un Ebitda ajusté de 600 à 630 millions de dollars, avec un flux de trésorerie disponible attendu à plus de 120 millions.



Le groupe dont le siège social est situé à Paris, mais qui cote à New York, est issu du rapprochement des activités de transformation d'aluminium des groupes Péchiney et Alcan.



Le titre grimpait de plus de 13% jeudi matin suite à ces annonces.





