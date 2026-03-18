Constellation va vendre ses actifs de production PJM à LS Power pour 5 milliards de dollars dans le cadre d'un remède à l'opération Calpine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 et 6; détails au paragraphe 7)

Constellation Energy CEG.O a déclaré mercredi qu'elle vendrait un portefeuille d'actifs de production PJM à LS Power dans une transaction évaluée à 5 milliards de dollars, dans le cadre des engagements réglementaires liés à son acquisition de Calpine Corporation.

La transaction représente un prix d'acquisition d'environ 1 142 $/kW.

La vente porte sur environ 4,4 gigawatts de capacité de production au gaz naturel dans le Delaware et en Pennsylvanie, y compris les installations de Bethlehem, York 1, York 2, Hay Road et Edge Moor.

Constellation a déclaré que l'accord avec PJM représente la plus grande partie des cessions exigées par le ministère américain de la justice et comprend tous les actifs qui doivent être vendus en vertu d'une ordonnance de la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC).

À la fin de l'année dernière, la FERC a approuvé l'acquisition de Calpine par Constellation, à condition que Calpine cède quatre de ses actifs de production d'électricité dans la région du centre du littoral atlantique.

L'acquisition de Calpine , annoncée en janvier 2025, est l'une des plus importantes du secteur de l'électricité aux États-Unis. Elle intervient à un moment où la demande d'électricité augmente, sous l'effet de la prolifération des centres de données informatiques gourmands en énergie et de l'électrification des transports et des bâtiments.

Constellation prévoit d'achever les cessions restantes liées au DOJ dans le courant de l'année.