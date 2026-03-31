Constellation prévoit des dépenses d'investissement de 3,9 milliards de dollars et augmente ses rachats d'actions dans un contexte de demande d'énergie propre

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(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 1, 4 à 7, ajout de mouvements d'actions au paragraphe 10)

Le producteur d'énergie nucléaire Constellation Energy CEG.O a déclaré mardiqu'il prévoyait des dépenses d'investissement de 3,9 milliards de dollars et qu'il augmentait son autorisation de rachat d'actions à 5 milliards de dollars, alors qu'il se prépare à répondre à la demande croissante d'électricité propre.

La demande d'électricité aux États-Unis devrait encore augmenter après avoir atteint un niveau record en 2025, sous l'effet de la construction rapide de centres de données pour l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie, et de l'électrification des maisons, des entreprises et des transports .

Les entreprises réagissent en investissant davantage dans la production plus propre, notamment le nucléaire et le gaz à faibles émissions.

En janvier, Constellation a conclu l' acquisition de Calpine pour 16,4 milliards de dollars ), combinant sa production nucléaire avec les centrales au gaz naturel et géothermiques de Calpine .

En mars, l'entreprise a déclaré qu'elle vendrait un portefeuille d'actifs du réseau électrique PJM à LS Power pour 5 milliards de dollars afin de satisfaire aux exigences réglementaires liées à l'acquisition.

Constellation, qui exploite le plus grand parc nucléaire du pays, a conclu plus de 5 650 mégawatts d'accords à long terme en matière d'énergie propre, notamment dans les domaines du nucléaire, de la géothermie et du stockage sur batterie.

L'entreprise a conclu des accords avec Meta META.O pour maintenir l'un de ses réacteurs dans l'Illinois en fonctionnement pendant 20 ans, et avec Microsoft MSFT.O pour redémarrer un réacteur nucléaire dans une centrale de Pennsylvanie, anciennement connue sous le nom de Three Mile Island.

L'entreprise prévoit une croissance de base du bénéfice par action de 20 % et plus entre 2026 et 2029.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, prévoit également un bénéfice ajusté compris entre 11 et 12 dollars par action en 2026, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation des analystes de 11,6 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont chuté de 2,2 % dans les échanges avant bourse.