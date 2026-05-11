Constellation Energy s'attend à ce que les autorités de régulation se prononcent sur Three Mile Island dès le mois de juin, selon des responsables de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Constellation Energy CEG.N , l'un des plus grands producteurs d'électricité au monde, s'attend à ce que les autorités de régulation américaines rendent dès le mois prochain une décision qui déterminera quand la centrale nucléaire de Three Mile Island pourra redémarrer, ont déclaré lundi des dirigeants de l'entreprise.

Constellation prévoit de remettre en service sa centrale nucléaire en Pennsylvanie, sous le nouveau nom de Crane Clean Energy Center, l'année prochaine. Elle a toutefois rencontré des retards potentiels liés au réseau électrique global et fait appel à la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) pour trouver une solution à ce problème de calendrier.