Constellation Energy investit dans des projets de 5 800 MW dans le Maryland ; les actions chutent
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 11:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine Constellation Energy CEG.O chutent de 2,6 % à 367,84 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle investira jusqu'à 5 800 mégawatts dans des projets de production d'électricité et de stockage de batteries dans le Maryland afin de répondre à la demande croissante d'électricité

** CEG a soumis le 31 octobre des propositions de stockage de batteries et de production de gaz à la Maryland Public Service Commission (PSC) pour accélérer l'obtention de permis pour des projets énergétiques à grande échelle

** L'entreprise affirme que les projets couvriront plus de 5 % de la charge de pointe de l'État grâce au stockage par batterie et augmenteront la capacité totale de production d'électricité d'environ 10 %

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 68,84 % depuis le début de l'année

