Constellation Energy investit dans des projets de 5 800 MW dans le Maryland ; les actions chutent

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine Constellation Energy CEG.O chutent de 4,1 % à 362,06 $

** La société déclare qu'elle investira jusqu'à 5 800 mégawatts dans des projets de production d'électricité et de stockage de batteries dans le Maryland pour répondre à la demande croissante d'électricité

** CEG a soumis le 31 octobre des propositions de stockage de batteries et de production de gaz à la Maryland Public Service Commission (PSC) pour accélérer l'obtention de permis pour les projets énergétiques à grande échelle

** L'entreprise affirme que les projets couvriront plus de 5 % de la charge de pointe de l'État grâce au stockage par batterie et augmenteront la capacité totale de production d'électricité d'environ 10 %

** CEG étudiera également la possibilité de construire une nouvelle centrale nucléaire de 2 000 mégawatts à Calvert Cliffs, doublant ainsi la production du site

** Les actions ont augmenté de 62,42 % depuis le début de l'année si l'on tient compte de l'évolution de la séance