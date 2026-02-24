Constellation Energy dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre mardi, aidée par la demande croissante d'électricité des centres de données.

Les actions de la société ont augmenté de 1,4 % dans les échanges avant bourse.

Après avoir atteint un deuxième record consécutif en 2025, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait augmenter cette année et l'année prochaine, a déclaré l'Administration de l'information sur l'énergie dans son rapport sur les perspectives énergétiques à court terme le mois dernier.

L'augmentation de la demande est due en grande partie à la construction rapide de centres de données pour les services d'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, ainsi qu'à l'évolution des foyers et des entreprises vers le chauffage et le transport électriques.

"Avec le plus grand parc nucléaire du pays au cœur de notre stratégie, nous associons l'énergie la plus fiable du réseau à des ressources flexibles pour répondre à la demande croissante liée à l'électrification et à l'économie des données", a déclaré Joe Dominguez, directeur général de Constellation.

Le mois dernier, Constellation a signé un accord avec CyrusOne , basé à Dallas, pour connecter et desservir un nouveau centre de données adjacent au Freestone Energy Center au Texas.

L'entreprise a également conclu des accords avec Meta

META.O pour maintenir en service pendant 20 ans l'un de ses réacteurs dans l'Illinois, et avec Microsoft MSFT.O pour redémarrer un réacteur nucléaire dans une centrale de Pennsylvanie, anciennement connue sous le nom de Three Mile Island.

Le parc nucléaire de la société a produit 45 459 gigawattheures (GWh), en baisse par rapport aux 45 494 GWh de l'année précédente, en raison d'un plus grand nombre de jours d'arrêt planifiés pour le rechargement et le non-rechargement par rapport à l'année dernière.

Constellation a conclu en janvier l'acquisition de la société Calpine Corporation, spécialisée dans le gaz naturel et la géothermie, pour un montant de 16,4 milliards de dollars .

Le total des recettes d'exploitation trimestrielles s'élève à 6,07 milliards de dollars, contre 5,38 milliards de dollars l'année dernière.

Cependant, les dépenses d'exploitation totales de Constellation ont augmenté de 22,3 % pour atteindre 5,48 milliards de dollars au cours du trimestre octobre-décembre, tandis que les dépenses d'intérêt ont augmenté de 25,6 % pour atteindre 113 millions de dollars.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,30 dollars par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 2,23 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.