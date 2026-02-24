Constellation Energy dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la forte demande d'électricité des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Pooja Menon et Vallari Srivastava

La grande compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre mardi, aidée par la demande croissante d'électricité des centres de données, ce qui a fait grimper les actions de 4 % dans les échanges du matin.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait augmenter jusqu'en2027 après avoir atteintun niveau record pour la deuxième année consécutive en 2025, a déclaré l'Administration de l'information sur l'énergie dans ses perspectives énergétiques à court terme le mois dernier.

L'augmentation de la demande est due en grande partie à la construction rapide de centres de données sur l'IA et la cryptographie, ainsi qu'au passage des ménages et des entreprises au chauffage et au transport électriques.

"Avec le plus grand parc nucléaire du pays au cœur de notre stratégie, nous associons l'énergie la plus fiable du réseau à des ressources flexibles pour répondre à l'accélération de la demande liée à l'électrification et à l'économie des données", a déclaré Joe Dominguez, directeur général de Constellation.

Le mois dernier, Constellation a signé un accord avec CyrusOne , basé à Dallas, pour connecter et desservir un nouveau centre de données adjacent au Freestone Energy Center au Texas.

L'entreprise a également conclu des accords avec Meta

META.O pour que l'un de ses réacteurs de l'Illinois continue de fonctionner pendant 20 ans, et avec Microsoft MSFT.O pour redémarrer un réacteur nucléaire d'une centrale de Pennsylvanie, anciennement connue sous le nom de Three Mile Island.

Le parc nucléaire de l'entreprise a produit 45 459 gigawattheures (GWh), en baisse par rapport aux 45 494 GWh de l'année précédente, en raison d'un nombre plus élevé de jours d'arrêt planifiés pour le rechargement en combustible et le non-rechargement en combustible par rapport à l'année dernière.

Constellation a conclu en janvier l'acquisition de la société de gaz naturel et de géothermie Calpine Corp. pour un montant de 16,4 milliards de dollars .

"Nous pensons que Constellation Energy est bien positionnée pour répondre à la demande en croissance rapide des centres de données en 2026, en particulier avec un portefeuille élargi de gaz naturel et ERCOT", a déclaré James West, analyste chez Melius Research.

Les dépenses d'exploitation totales de Constellation ontaugmenté de 22,3 % pour atteindre 5,48 milliards de dollars au cours du trimestre octobre-décembre, tandis que les dépenses d'intérêt ont augmenté de 25,6 % pour atteindre 113 millions de dollars.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, a affiché un bénéfice ajusté de 2,30 dollars par action pour letrimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,23 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.