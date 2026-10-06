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Constellation Energy bondit après la signature d'un contrat énergétique pluriannuel par Alphabet
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

6 octobre - ** L'action de la société d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O progresse de 12,2 % à 300,3 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis avril 2025, si cette tendance se confirme

** Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, conclut un accord pluriannuel portant sur l'achat de 3 590 mégawatts d'électricité auprès de CEG

** L'accord prévoit plus de 4,3 milliards de dollars de nouveaux investissements de la part de Constellation et permettra d'augmenter la capacité de plusieurs réacteurs nucléaires dans les régions du Midwest et du Mid-Atlantic

** GOOGL signe un contrat de 20 ans pour l'achat de 890 MW d'électricité provenant de plusieurs centrales nucléaires de CEG, tout en concluant un accord d'approvisionnement à long terme portant sur 2 700 mégawatts supplémentaires

** Sur 23 sociétés de courtage, 20 attribuent à CEG la recommandation “acheter” ou mieux, et trois “conserver”; le cours cible médian s’établit à 341,62 dollars – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action CEG recule de 15,1 %, tandis que GOOGL progresse de 10,7 % depuis le début de l'année

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