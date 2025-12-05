 Aller au contenu principal
Constellation conclut un accord avec le ministère américain de la Justice pour l'acquisition de Calpine
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte aux paragraphes 3 et 4, ajoute des détails aux paragraphes 2,5,6)

La compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a déclaré vendredi qu'elle était parvenue à un accord avec le ministère américain de la Justice sur les conditions requises pour mener à bien l'acquisition de Calpine Corporation, annoncée précédemment, pour un montant de 16,4 milliards de dollars.

La Federal Energy Regulatory Commission a également approuvé l'opération, à condition que Calpine cède quatre de ses actifs de production d'électricité dans la région du centre du littoral atlantique.

Cette opération, annoncée en janvier, est l'une des plus importantes acquisitions du secteur de l'électricité aux États-Unis. Elle intervient à un moment où la demande d'électricité augmente, sous l'effet de la prolifération des centres de données d'IA gourmands en énergie et de l'électrification des transports et des bâtiments.

En juillet, Constellation a reçu l'approbation réglementaire de la FERC après les approbations antérieures de la New York Public Service Commission et de la Public Utility Commission of Texas pour l'acquisition.

Dans le cadre de l'accord, Constellation cédera trois centrales électriques alimentées au gaz naturel: sa centrale York 2 en Pennsylvanie, le Jack Fusco Energy Center près de Houston, au Texas, et une participation minoritaire dans la centrale Gregory Power Plant près de Corpus Christi, au Texas.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que les cessions répondaient aux craintes que l'acquisition nenuise à la concurrence et n'entraîne une hausse des prix pour les consommateurs dans les réseaux de l'Electric Reliability of Texas et de la PJM Interconnection.

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
360,1700 USD NASDAQ -2,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

