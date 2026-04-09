Constellation Brands s'envole après un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

9 avril - ** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N ont bondi de 7 % pour atteindre un plus haut d'un mois de 160,73 $ jeudi, après que les résultats aient dépassé les attentes de Wall Street

** L'action STZ est en voie de réaliser sa plus forte progression quotidienne en pourcentage depuis le gain de 7,3 % enregistré le 9 avril 2025, lorsque les marchés en général se sont redressés après que le président Trump a suspendu les droits de douane du "jour de la libération" ** La société a annoncé mercredi soir une baisse moins importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre , soutenue par une demande stable pour ses lagers mexicaines telles que Pacifico et Victoria

** STZ a déclaré que des prix plus bas et un marketing plus serré ont stimulé la demande de bières clés telles que Modelo Especial et Corona Sunbrew, même si la demande d'alcool aux États-Unis est restée faible en raison de l'incertitude macroéconomique

** Les ventes nettes trimestrielles ont baissé de 11 % pour atteindre 1,92 milliard de dollars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes (1,88 milliard de dollars), tandis que le bénéfice par action ajusté (1,90 dollar) a battu le consensus de 18 cents ** La société a déclaré s'attendre à unenvironnement opérationnel volatil et à une visibilité limitée à court terme, ce qui l'a amenée à retirer ses perspectives pour l'exercice 2028

** 14 courtiers sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 2 à "vendre"; la prévision médiane est de 176 $ - données compilées par LSEG

** Avec la décision de jeudi, l'action a augmenté de ~16% depuis le début de l'année, surperformant la hausse de ~9% du S&P 500 Consumer Staples .SPLRCS .