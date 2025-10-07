 Aller au contenu principal
Constellation Brands : repli des bénéfices au second trimestre
information fournie par AOF 07/10/2025 à 14:26

(AOF) - Au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, Constellation Brands affiche un bénéfice par action de 3,63 dollars, en baisse de 16% en données comparables. Il est toutefois supérieur au consensus de 3,48 dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté recule de 18%, à 893 millions de dollars. En données comparables, le chiffre d'affaires s'est replié de 15%, à 2,48 milliards de dollars (en recul de 8% en organique). Il dépasse le consensus des analystes qui tablait sur 2,46 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Les ventes du segment bières ont diminué de 7%, reflétant les difficultés socio-économiques affectant la demande des consommateurs.

Pour l'exercice 2025-2026, le groupe américain spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées anticipe toujours un bénéfice par action en comparable compris entre 11,30 et 11,60 dollars.

Il prévoit toujours une baisse organique du chiffre d'affaires net de 4 à 6%. Pour le segment bières, les ventes devraient reculer entre 2 et 4%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

