Constellation Brands progresse grâce à une baisse des ventes moins importante que prévu

(Mises à jour)

7 octobre -

** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N en hausse d'environ 3% à 142,65 $

** A affiché une baisse moins importante que prévu des ventes du deuxième trimestre lundi, aidée par une demande stable de bière, même si les consommateurs hispaniques clés de la société sont aux prises avec les politiques d'immigration de l'administration Trump

** J.P.Morgan, qui maintient une position "neutre", déclare que les perspectives restent faibles, la direction citant les tensions financières parmi les clients clés, en particulier ceux qui occupent des emplois manuels difficiles et la communauté hispanique, un groupe majeur de consommateurs de bière confronté à des pressions économiques et sociales

** Le changement brutal de la performance ne peut pas être entièrement expliqué par la faiblesse de la catégorie plus large, qui est restée stable, ce qui soulève des inquiétudes quant à la crédibilité de Constellation dans sa communication et sa planification, déclare Roth MKM

** La note moyenne de 26 analystes est "acheter"; PT médian de 170 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, STZ est en baisse de près de 37,2 % depuis le début de l'année