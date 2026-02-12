Constellation Brands nomme Nicholas Fink au poste de directeur général ; les actions sont en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N ont baissé de 1,4 % à 160 $ après la cloche **La société nomme Nicholas Fink à la tête de l'entreprise, en remplacement de Bill Newlands le 13 avril

** Newlands, qui a rejoint l'entreprise en 2015 et l'a dirigée depuis 2019, continuera d'exercer les fonctions de conseiller stratégique au cours des prochains mois

** L'action a chuté de 37 % en 2025