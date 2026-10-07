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Constellation Brands en hausse grâce à des résultats trimestriels encourageants
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 16:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

7 octobre - ** L'action de Constellation Brands STZ.N a progressé de 3,96 % à 120,25 dollars

** Mardi, la société a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires, la demande soutenue pour ses bières, telles que Modelo Especial et Victoria, ayant contribué à compenser les difficultés rencontrées par le secteur des alcools dans un contexte de baisse des dépenses

** La société versera 75 millions de dollars à la clôture de l'opération pour l'acquisition de SpikedAde, une marque de boissons prêtes à boire (RTD) à base de vodka, ainsi que jusqu’à 278 millions de dollars sur cinq ans, en fonction des performances de la marque et des priorités en matière d’allocation de capital

** “L’acquisition de SpikedAde pourrait s’avérer intéressante, même si la marque et la catégorie en sont encore à leurs balbutiements” – J.P. Morgan

** Kevin Grundy, analyste chez BNP Paribasestime que cette acquisition offre au nouveau directeur général, Nick Fink, l’occasion de démontrer la capacité de développement des “secteurs de croissance”

** Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, la société a indiqué que si les tendances positives observées en septembre se poursuivaient, elle s'attendait à atteindre la fourchette haute de ses prévisions

** À la clôture de la veille, l'action avait reculé de 16 % depuis le début de l'année

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