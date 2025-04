Constellation Brands: BPA accru de 14% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Constellation Brands publie au titre de son quatrième trimestre 2024-25, en données comparables, un BPA en hausse de 14% à 2,63 dollars et un profit opérationnel en croissance de 6% à 659 millions de dollars.



Toujours en données comparables, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1% à 2,16 milliards de dollars, avec une stagnation pour les bières mais une croissance de 11% pour les vins et spiritueux.



S'il affiche ainsi un BPA de 13,78 dollars sur l'exercice écoulé, dans le haut donc de sa fourchette-cible de 13,40-13,80 dollars d'il y a trois mois, Constellation Brands l'anticipe entre 12,60 et 12,90 dollars pour l'exercice 2025-26.



En outre, il met à jour ses projections pour les exercices 2026-27 et 2027-28, avec des objectifs abaissés pour la hausse de ses BPA, tout en intégrant une nouvelle autorisation de rachats d'actions sur trois ans pour quatre milliards de dollars.





Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A 183,450 USD NYSE +7,26%