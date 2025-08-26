 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 728,81
-1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Constellation Brands: BofA dégrade son opinion
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 15:58

(Zonebourse.com) - Bank of America dégrade son opinion sur Constellation Brands de 'neutre' à 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 182 à 150 dollars, maintenant basé sur un ratio de 11,5 fois son BPA estimé pour l'année 2026 (et non plus 13 fois).

Le broker voit des risques 'monter pour l'année prochaine et au-delà', pointant notamment une démographie hispanique -clientèle clé pour le groupe qui exploite la marque de bière Corona- qui demeure sous pression aux Etats-Unis.

'Nous pensons que le consensus est devenu complaisant et que l'argumentaire selon lequel 'la valorisation est bon marché' est injustifié', ajoute BofA dans sa note sur le groupe américain de boissons alcoolisées.

Valeurs associées

CONSTELLATION BRD-A
161,310 USD NYSE -1,41%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2025 à 15:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • spie camion (Crédit: L. Grassin / )
    Spie : acquisitions stratégiques aux Pays-Bas
    information fournie par AOF 26.08.2025 16:37 

    (AOF) - Spie fléchit de 4,94% à 47,72 euros. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de l'entreprise néerlandaise Voets & Donkers ainsi que sa filiale de services techniques VND

  • Le Premier ministre François Bayrou, le 26 août 2025 à Boissy-la-Riviere (Essonne) ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Vote de confiance: Bayrou se bat mais les oppositions sont déjà tournées vers l'après
    information fournie par AFP 26.08.2025 16:17 

    François Bayrou refusait de baisser les bras mardi et tentait de convaincre en particulier les socialistes de lui accorder la confiance le 8 septembre, mais la quasi-certitude d'un vote négatif à l'Assemblée lance déjà les spéculations sur l'après: nouveau Premier ... Lire la suite

  • Le Premier ministre François Bayrou et la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon à l'université d'été de la CFDT à Boissy-la-Rivière, en Essonne, le 26 août 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )
    Bayrou veut redonner aux partenaires sociaux la gestion de la protection sociale
    information fournie par AFP 26.08.2025 16:13 

    Le Premier ministre François Bayrou a assuré mardi vouloir refaire "pleinement et entièrement confiance aux partenaires sociaux en leur confiant la gestion des principaux piliers du système de protection sociale", dans une intervention à l'université d'été de la ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street peu inquiète quant aux menaces de Trump contre la Fed
    information fournie par AFP 26.08.2025 16:10 

    La Bourse de New York évolue sans grand mouvement mardi, se montrant peu concernée par la nouvelle attaque du président Donald Trump contre l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed), à contre-courant des autres places financières. Vers 14H00 GMT, le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank