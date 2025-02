Constellation Brands : Berkshire Hathaway a fait son entrée au capital

Ces chiffres ont été dévoilés à l'occasion de la publication du rapport 13F-HR auprès de la SEC. Tous les investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion sont supérieurs à 100 millions de dollars ont l'obligation de déposer chaque trimestre ce document qui contient le nombre d'actions détenues dans une société et leur valeur à la fin du trimestre.

(AOF) - Le fabricant et distributeur de boissons alcoolisées Constellation Brands est attendu en forte hausse à Wall Street, Berkshire Hathaway étant entré à son capital. La société d’investissement de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a fait l’acquisition d’un peu plus de 5,6 millions d’actions au quatrième trimestre.

