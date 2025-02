Constellation Brands: Berkshire est entré au capital information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - L'action Constellation Brands gagne plus de 5% mardi dans les premières transactions à Wall Street, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice S&P 500, après l'annonce de l'entrée à son capital de Berkshire Hathaway, la célèbre holding de Warren Buffett.



Dans un formulaire dit '13F-HR' transmis vendredi dernier auprès de la SEC, Berkshire indique détenir plus de 5,6 millions d'actions pour une valeur cumulée de plus de 1,24 milliard de dollars.





Valeurs associées CONSTELLATION BRD-A 171,23 USD NYSE +5,05%