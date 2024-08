Consommation aux États-Unis : J Safra Sarasin se veut rassurant

(AOF) - Les craintes concernant la santé du consommateur américain "pourraient être exagérées", estime J Safra Sarasin. Si le marché du travail "a montré des signes de ralentissement", la richesse nette des ménages a considérablement augmenté, les réserves de liquidités sont abondantes, et les ratios de service de la dette restent à des niveaux historiquement bas. Certes les ménages les plus modestes sont confrontés à des pressions financières croissantes, avec des coûts d'emprunt élevés et des taux de défaillance en hausse sur les prêts à la consommation.

Cependant un marché du travail résilient et les prochaines baisses de taux d'intérêt "devraient apporter un certain soulagement", selon le broker.