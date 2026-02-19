Consolidated Edison manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de l'augmentation des charges d'exploitation et d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Consolidated Edison ED.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, pénalisé par des dépenses d'exploitation et d'intérêt plus élevées.

Les conditions météorologiques variables, y compris les tempêtes intermittentes, peuvent faire grimper les coûts d'exploitation et de maintenance, tandis que des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps augmentent les coûts d'emprunt pour les services publics à forte intensité de capital.

Les dépenses d'exploitation de la société ont atteint 3,51 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 3,16 milliards de dollars l'année dernière.

Les charges d'intérêt ont augmenté à 313 millions de dollars, contre 304 millions de dollars l'année précédente.

La compagnie d'électricité basée à New York a enregistré un bénéfice ajusté de 89 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 95 cents par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit des investissements en capital d'environ 6,56 milliards de dollars en 2026 et 6,76 milliards de dollars en 2027.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 6 et 6,20 dollars par action. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 6,03 dollars par action.

"Nous prévoyons que le bénéfice ajusté par action sur cinq ans augmentera à un taux annuel composé de 6 à 7 %, le point médian de nos prévisions de BPA ajusté pour 2026 servant de base de référence", a déclaré le directeur financier Kirk Andrews.