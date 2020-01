Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conseil de Renault sur le nouveau DG en début d'après-midi-sources Reuters • 28/01/2020 à 10:19









PARIS, 28 janvier (Reuters) - Renault RENA.PA a décidé de convoquer son conseil d'administration mardi après-midi pour se prononcer sur la nomination de Luca de Meo au poste de directeur général, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier. Le groupe au losange est à la recherche d'un nouveau directeur général depuis l'éviction de Thierry Bolloré, en octobre dernier, afin de donner un nouveau souffle à l'entreprise et à son alliance avec Nissan 7201.T . Une des sources a indiqué lundi que l'arrivée effective de Luca de Meo, ancien patron de la marque Seat de Volkswagen VOWG_p.DE , était prévue pour juillet. (Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet)

