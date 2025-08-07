ConocoPhillips vend des actifs d'Anadarko pour 1,3 milliard de dollars ; le bénéfice dépasse les estimations

ConocoPhillips COP.N va vendre ses actifs dans le bassin d'Anadarko pour 1,3 milliard de dollars, a déclaré le producteur d'énergie jeudi, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre.

Les actions de la société ont augmenté de près de 2 % dans les échanges avant bourse.

La vente d'actifs, qui devrait être finalisée au début du quatrième trimestre, permet à ConocoPhillips de dépasser plus tôt que prévu son objectif de cession d'actifs non essentiels de 2 milliards de dollars.

En avril , Reuters a rapporté que ConocoPhillips étudiait la possibilité de vendre ses actifs pétroliers et gaziers de l'Oklahoma qui ont été garantis dans le cadre de son rachat de Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars en 2024 - un accord qui a élargi l'empreinte de l'entreprise dans les bassins Permian, Eagle Ford et Bakken, tout en ajoutant des opérations dans la formation de schiste d'Anadarko et en Guinée équatoriale.

L'accord avec Marathon a contribué à porter la production dela société au deuxième trimestre à 2,39 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), soit une augmentation de 446 000 boepd par rapport à l'année précédente.

La production du troisième trimestre devrait se situer entre 2,33 et 2,37 millions de barils par jour, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La croissance de la productiona aidé ConocoPhillips à amortir l'impact de la baisse des prix du brut.

Le prix moyen du Brent LCOc1 a baissé de près de 20 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, les droits de douane américains, la faiblesse des signaux économiques mondiaux et l'augmentation de la production de l'OPEP+ ayant pesé sur les prix.

Les tensions géopolitiques ont également pesé sur le sentiment. Les prix ont brièvement dépassé les 80 dollars le baril en juin après qu'Israël a frappé les sites nucléaires iraniens, mais sont retombés à environ 67 dollars à la fin du trimestre, en raison des inquiétudes concernant la demande et de l'affaiblissement des primes de risque.

La moyenne totale des prix réalisés par l'entreprise s'est établie à 45,77 dollars par baril équivalent pétrole, soit 19 % de moins qu'un an plus tôt.

Sur une base ajustée, ConocoPhillips a déclaré un bénéfice de 1,42 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,38 $, selon les données compilées par LSEG.