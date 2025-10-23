ConocoPhillips va licencier des employés canadiens en novembre, selon une note de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les licenciements font partie d'un plan de réduction de 25 % de la main-d'œuvre mondiale

*

Les employés canadiens seront informés début novembre

*

La chute des prix du pétrole aux États-Unis pousse les entreprises à réduire leur personnel

(Réécrit en profondeur avec des détails et du contexte) par Amanda Stephenson, Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

La compagnie pétrolière américaine ConocoPhillips COP.N est en train de licencier des employés dans ses opérations canadiennes, selon trois sources et une note de service de la compagnie examinée par Reuters, alors qu'elle s'apprête à réduire jusqu'à un quart de sa main-d'œuvre mondiale d'ici l'année prochaine. Le mémo ne précise pas le nombre de licenciements qui auront lieu, mais indique qu'ils commenceront dans les activités canadiennes de la société au cours de la première semaine de novembre. Les employés de Calgary seront informés virtuellement le 5 novembre et ceux des exploitations de sables bitumineux de Surmont, dans le nord de l'Alberta, et de la zone de schiste de Montney, en Colombie-Britannique, le seront en personne le lendemain, selon la note.

"Nous ne communiquerons pas le nombre d'employés et de sous-traitants actuels ou touchés dans les différentes régions", a déclaré Dennis Nuss, porte-parole de ConocoPhillips, dans un courrier électronique.

LA CHUTE DES PRIX DU PÉTROLE OBLIGE À RÉDUIRE LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES

ConocoPhillips employait 950 personnes au Canada à la fin de 2024, selon le site Web de l'entreprise, et sa production canadienne en 2024 était de 164 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boe/d).

La chute des prix du pétrole a mis ConocoPhillips et ses rivaux américains sous pression cette année, les obligeant à réduire leurs effectifs, leurs dépenses d'investissement et leurs activités de forage. La grande compagnie pétrolière américaine Chevron CVX.N a annoncé qu'elle licencierait jusqu'à 20 % de son personnel en février, et d'autres compagnies énergétiques, dont SLB SLB.N et BP BP.L , réduisent également leurs effectifs. Au Canada, les principaux acteurs nationaux du secteur des sables bitumineux sont restés relativement à l'abri du ralentissement, grâce à des années de réduction des coûts et aux effets isolants de la baisse du dollar canadien, qui rend les exportations de pétrole canadien plus attrayantes pour les acheteurs étrangers. Mais les difficultés de l'industrie américaine se sont étendues au Canada, les entreprises américaines commençant à réduire leurs divisions canadiennes dans le cadre de la consolidation de leurs activités et de la recherche d'une plus grande efficacité. En septembre, la société canadienne Imperial Oil IMO.TO , détenue majoritairement par ExxonMobil et qui a annoncé de solides bénéfices cette année, a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 20 % d'ici à la fin de 2027, dans le cadre d'une restructuration majeure qui entraînera la fermeture de la majeure partie de sa présence dans la ville pétrolière et gazière de Calgary.