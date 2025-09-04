 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ConocoPhillips va commencer à licencier dès le 10 novembre, selon une notification de l'État
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 7-9) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Le producteur de pétrole américain ConocoPhillips COP.N va procéder à des licenciements à l'échelle de l'entreprise dès le 10 novembre, a annoncé la société dans un avis envoyé à certains employés jeudi, dont Reuters a pris connaissance.

Mercredi, Reuters a rapporté que la directrice générale de ConocoPhillips, Ryan Lance, avait informé les employés dans un message vidéo que l'entreprise allait réduire de 20 à 25 % ses effectifs dans le cadre d'une vaste restructuration. L'entreprise a ensuite confirmé l'information.

Jeudi, l'entreprise a informé la Texas Workforce Commission qu'elle prévoyait que le nombre de suppressions d'emplois à Houston pourrait atteindre le seuil de notification obligatoire à l'État, a déclaré Dennis Nuss, porte-parole de ConocoPhillips.

ConocoPhillips offre aux employés concernés un préavis de 60 jours, des indemnités de licenciement et une aide au reclassement, a déclaré Dennis Nuss à Reuters.

Les dates de fin d'emploi sont prévues à partir de la semaine du 1er décembre 2025, selon un document envoyé aux employés et vu par Reuters.

ConocoPhillips n'a pas encore déterminé quelles personnes seront licenciées, précise le document, ajoutant que les déménagements seront permanents.

L'entreprise compte environ 13 000 employés dans le monde, ce qui signifie qu'entre 2 600 et 3 250 employés pourraient être concernés.

Les employés ont assisté à une réunion publique au bureau de Houston ce matin à 9 heures (heure centrale), animée par la directrice générale Ryan Lance.

Les actions du troisième producteur de pétrole américain ont augmenté de 1 % pour atteindre 95,70 dollars, après avoir chuté d'environ 4 % mercredi.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

