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ConocoPhillips dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ConocoPhillips COP.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, la hausse des cours des matières premières et les mesures de réduction des coûts ayant contribué à compenser la baisse de sa production.

Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis a affiché un bénéfice ajusté de 3,24 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 2,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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