ConocoPhillips découvre du gaz au large de l'Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Clark

Le géant pétrolier ConocoPhillips COP.N a déclaré lundi qu'il avait trouvé du gaz au large des côtes du sud-est de l'Australie après avoir commencé son premier forage d'exploration le 1er novembre. Les enregistrements des câbles ont indiqué des colonnes de gaz sur deux cibles au large de la côte de l'État de Victoria. Les travaux devraient se poursuivre pendant deux semaines avant de passer à un deuxième puits d'exploration, destiné à prouver l'existence d'une importante ressource gazière susceptible d'approvisionner le marché de la côte est de l'Australie. Le président national de la société, Jan-Arne Johansen, a qualifié la découverte d'encourageante et a indiqué qu'il s'agissait de la première dans la région depuis quatre ans. "Nous sommes impatients de poursuivre le forage de notre deuxième puits d'exploration en décembre", a-t-il déclaré dans un communiqué.

La société américaine partage le permis du bassin d'Otway avec la junior australienne 3D Energi TDO.AX et la Korea National Oil Company, qui ont rejoint l'entreprise en mai. Conoco a rejoint 3D pour la première fois en 2019, à peu près au moment où elle cédait sa participation dans le projet Darwin LNG et les gisements de gaz offshore associés.

Conoco a déclaré que les opérations à Essington-1 sont en cours et qu'une fois qu'il sera bouché et abandonné, il passera au deuxième puits de la campagne d'exploration. Six puits sont prévus sur deux permis, avec une option pour quatre autres. Les partenaires espèrent découvrir une nouvelle source d'approvisionnement de taille commerciale pour la côte est de l'Australie, où des pénuries de matériaux sont prévues à la fin des années 2020. La société exploite également Australia Pacific LNG dans le Queensland, que Canberra a menacée de soumettre à des contrôles à l'exportation si les besoins nationaux n'étaient pas satisfaits. Les actions de 3D ont augmenté de près de 35 % à la mi-séance pour atteindre 0,16 dollar australien (0,10 dollar).