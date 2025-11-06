ConocoPhillips augmente son dividende, mais la hausse des coûts de son projet pétrolier en Alaska le déçoit

ConocoPhillips augmente son dividende et revoit à la hausse ses prévisions de production pour 2025

Réduction des coûts d'exploitation en 2025 à 10,6 milliards de dollars

Augmentation des coûts du projet Willow en raison de l'inflation

ConocoPhillips COP.N a augmenté son dividende trimestriel et ses prévisions de production annuelle jeudi, mais les résultats du troisième trimestre semblent avoir été éclipsés par des inquiétudes concernant la hausse des coûts du projet Willow du producteur de pétrole en Alaska, déjà très coûteux.

Le capital total du projet Willow a été augmenté de 1,5 milliard de dollars pour atteindre une fourchette de 8,5 à 9 milliards de dollars, principalement en raison de la hausse de l'inflation, ont déclaré les dirigeants. Les actions de ConocoPhillips ont baissé de 1,5 %.

"Nous sommes déçus que les coûts soient plus élevés, mais nous avons certainement pris des mesures dans l'ensemble de notre portefeuille pour atténuer l'augmentation", a déclaré Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

L'entreprise a enregistré des bénéfices supérieurs aux estimations au troisième trimestre grâce à une augmentation de la production et à une baisse des coûts dans d'autres secteurs de l'entreprise, qui ont compensé la baisse des prix du pétrole.

Les efforts de la société en matière de réduction des coûts et d'efficacité, y compris plus d'un milliard de dollars d'économies attendues de l'acquisition de Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars, ont permis d'amortir la chute de 13 % des prix du pétrole brut Brent par rapport à l'année précédente.

L'opération, réalisée l'année dernière, a renforcé son portefeuille de schistes américains et ajouté des actifs dans le bassin d'Anadarko et en Guinée équatoriale.

L'augmentation des contributions des champs pétroliers terrestres américains, y compris les bassins du Delaware et d'Eagle Ford, a porté la production du troisième trimestre à 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd), en hausse de 482 000 boepd par rapport à l'année précédente.

Pour le quatrième trimestre, ConocoPhillips prévoit une production de 2,30 à 2,34 millions de boepd.

L'entreprise a augmenté son dividende ordinaire de 8 % à 0,84 $ par action et a relevé ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2025 à 2,375 millions de boepd, contre 2,35 millions à 2,37 millions de boepd.

Elle a également réduit ses prévisions de coûts d'exploitation pour 2025 à 10,6 milliards de dollars, contre une estimation précédente allant jusqu'à 10,9 milliards de dollars.

Pour 2026, ConocoPhillips prévoit environ 12 milliards de dollars de dépenses en capital, 10,2 milliards de dollars de coûts d'exploitation et jusqu'à 2 % de croissance sous-jacente de la production, grâce à des projets tels que le développement de Willow et les projets de GNL sur la côte américaine du Golfe du Mexique.

RBC Capital Markets a qualifié le trimestre de solide, citant la hausse de la production et la baisse des coûts, tandis que J.P. Morgan a déclaré que la hausse des bénéfices et du dividende était partiellement compensée par une augmentation de 17 % à 24 % des dépenses d'investissement dans le projet Willow.

ConocoPhillips a déclaré un bénéfice ajusté de 1,61 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation des analystes de 1,43 $, selon les données compilées par LSEG.