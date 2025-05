Connected Energy et Forsee Power développeront une solution de stockage d’énergie

(AOF) - Connected Energy et Forsee Power ont signé un accord de partenariat visant à concevoir et développer conjointement une solution de stockage d’énergie modulaire et évolutive. Cette solution combinera la technologie éprouvée de seconde vie de Connected Energy avec les batteries ZEN 35 et ZEN 42 de Forsee Power, actuellement embarquées dans environ 1 500 bus électriques en Europe. L’accord comprend également la mise en place d’un modèle opérationnel destiné à accompagner un déploiement commercial à grande échelle.

À l'issue de leur première vie dans les véhicules électriques (VE), les batteries peuvent être réutilisées dans des systèmes de stockage stationnaire, pour des applications telles que le soutien à la production d'énergie renouvelable ou le stockage "behind-the-meter".

Cette réutilisation permet de prolonger la durée de vie des batteries tout en générant une valeur résiduelle additionnelle. Elle renforce ainsi la durabilité des batteries de véhicules électriques et contribue à en réduire le coût global.

Les batteries de seconde vie peuvent ainsi jouer un rôle clé face aux besoins croissants en stockage d'énergie à l'échelle mondiale.

Spécialiste des systèmes de batteries pour la mobilité électrique durable, Forsee Power est un acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Fondée en 2010, Connected Energy possède une expertise reconnue dans le déploiement de systèmes de stockage d'énergie reposant sur des batteries de seconde vie, avec plusieurs installations opérationnelles en Europe.

